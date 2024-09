Ufficiale Dopo aver risolto col Galatasaray, Dubois firma con un altro club turco: è dell'Eyupspor

vedi letture

Pochi giorni fa Leo Dubois aveva risolto il suo contratto con il Galatasaray, club nel quale militava dal 2022 ma in cui non era mai riuscito a ritagliarsi un ruolo importante. E ora firma con un altro club turco: l'Eupspor. Stesso campionato, stesso Paese, chiaramente differenti ambizioni. Il terzino francese, cresciuto nel Nantes, si è legato alla società con un contratto annuale.

Ad annunciarlo è il sodalizio turco stesso: "Benvenuto Leo Dubois a Ikas Eüpspor! Il nostro Ikas Eyüpspor ha firmato un contratto di 1 anno con Leo Dubois. "Prima di tutto vorrei salutare tutti i nostri fan, sono molto felice di essere qui. Questa stagione lotteremo con tutti i miei compagni di squadra per ikas Eyüpspor e raggiungeremo tutti i nostri obiettivi insieme. Distretto Santo per tutto il tempo", le prime parole di Dubois. Gli auguriamo tante vittorie in maglia gialla", si legge nel comunicato.