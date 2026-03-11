Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dopo l'addio al Marsiglia, Longoria raggiunge Calvo nel board di CSBT: ecco il nuovo incarico

Dopo l'addio al Marsiglia, Longoria raggiunge Calvo nel board di CSBT: ecco il nuovo incaricoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:55Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Dopo la fine della sua esperienza alla guida dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria ha già trovato un nuovo ruolo nel mondo del calcio. L’ex presidente del club francese, in carica dal febbraio 2021 fino a qualche settimana fa, è stato recentemente sollevato dall’incarico dal proprietario Frank McCourt, con la società che ha poi annunciato l’arrivo di Alban Juster come nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Mentre il club non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla posizione dello spagnolo dopo l’uscita di scena, Longoria ha scelto di guardare avanti e ripartire da un nuovo progetto internazionale.

Mercoledì è stata infatti resa nota la sua nomina all’interno del consiglio di amministrazione del Center for Sports Business Tegernsee (CSBT). Si tratta di un’organizzazione recentemente fondata, tra gli altri, dal portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer, con l’obiettivo di rafforzare i modelli di governance e le strutture finanziarie dello sport europeo.

L’ingresso di Longoria nel board del CSBT conferma il valore riconosciuto alla sua esperienza dirigenziale maturata negli anni nel calcio internazionale. All’interno dell’organismo figura anche un altro dirigente di primo piano, Francesco Calvo, attuale presidente delle operazioni commerciali dell’Aston Villa.

Articoli correlati
Marsiglia, chi sarà il nuovo presidente? Smentite le voci su Pauline Gamerre Marsiglia, chi sarà il nuovo presidente? Smentite le voci su Pauline Gamerre
Marsiglia, l'addio con Longoria non sarà immediato. Il club perderebbe peso in Lega... Marsiglia, l'addio con Longoria non sarà immediato. Il club perderebbe peso in Lega
A Marsiglia il terremoto continua: Longoria pronto a lasciare dopo il 'declassamento'... A Marsiglia il terremoto continua: Longoria pronto a lasciare dopo il 'declassamento'
Altre notizie Calcio estero
Tudor resta al suo posto: il Tottenham conferma la sua conferenza stampa pre-Liverpool... Tudor resta al suo posto: il Tottenham conferma la sua conferenza stampa pre-Liverpool
Via dal Borussia Dortmund a giugno, Brandt cambierà nazione: apertura anche all'Italia... Via dal Borussia Dortmund a giugno, Brandt cambierà nazione: apertura anche all'Italia
Dopo l'addio al Marsiglia, Longoria raggiunge Calvo nel board di CSBT: ecco il nuovo... Dopo l'addio al Marsiglia, Longoria raggiunge Calvo nel board di CSBT: ecco il nuovo incarico
Tebas attacca il Barcellona: "Per Messi mai chiesta l’approvazione della Liga” Tebas attacca il Barcellona: "Per Messi mai chiesta l’approvazione della Liga”
Il Marsiglia perde Aguerd: il difensore sarà operato domani per la pubalgia Il Marsiglia perde Aguerd: il difensore sarà operato domani per la pubalgia
Stampa inglese dura su Tudor: "Da quando è al Tottenham ha sbagliato ogni decisione"... Stampa inglese dura su Tudor: "Da quando è al Tottenham ha sbagliato ogni decisione"
Stasera PSG-Chelsea, i convocati di Luis Enrique: rientra Neves, due gli assenti Stasera PSG-Chelsea, i convocati di Luis Enrique: rientra Neves, due gli assenti
Hart distrugge Tudor: "Perché sostituire Kinsky? E' successo anche a Buffon e Neuer..."... Hart distrugge Tudor: "Perché sostituire Kinsky? E' successo anche a Buffon e Neuer..."
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.1 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.2 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.3 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.4 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.5 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
Immagine top news n.6 Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, frecciatina di Parisi a Pioli: "Ora ho fiducia, nelle prime 10 ho giocato mezz'ora…"
Immagine news Serie A n.2 Cassano ancora contro Allegri: "Fa un calcio superato, solo in Italia continuiamo a seguirlo"
Immagine news Serie A n.3 Il papà di El Shaarawy: "Non so cosa vorrà fare, ma chi rifiuterebbe il Genoa? Nessuno"
Immagine news Serie A n.4 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine news Serie A n.5 Bernardeschi: "Allegri mi ha insegnato a essere vincente, Sarri è il top tatticamente"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, il bollettino di Vanoli: "Kean spero di averlo a Cremona. Gud deve ritrovare condizione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Immagine news Serie B n.4 Che fine ha fatto Gytkjaer? Il danese con Longo è sparito dai radar: solo 35' in campo
Immagine news Serie B n.5 Pescara, si complica la corsa salvezza: niente tifosi in trasferta fino a fine stagione
Immagine news Serie B n.6 L'avventura di Castrovilli a Cesena frenata dall'infortunio: potrebbe rientrare dopo la pausa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.2 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.6 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?