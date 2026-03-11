Dopo l'addio al Marsiglia, Longoria raggiunge Calvo nel board di CSBT: ecco il nuovo incarico

Dopo la fine della sua esperienza alla guida dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria ha già trovato un nuovo ruolo nel mondo del calcio. L’ex presidente del club francese, in carica dal febbraio 2021 fino a qualche settimana fa, è stato recentemente sollevato dall’incarico dal proprietario Frank McCourt, con la società che ha poi annunciato l’arrivo di Alban Juster come nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Mentre il club non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla posizione dello spagnolo dopo l’uscita di scena, Longoria ha scelto di guardare avanti e ripartire da un nuovo progetto internazionale.

Mercoledì è stata infatti resa nota la sua nomina all’interno del consiglio di amministrazione del Center for Sports Business Tegernsee (CSBT). Si tratta di un’organizzazione recentemente fondata, tra gli altri, dal portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer, con l’obiettivo di rafforzare i modelli di governance e le strutture finanziarie dello sport europeo.

L’ingresso di Longoria nel board del CSBT conferma il valore riconosciuto alla sua esperienza dirigenziale maturata negli anni nel calcio internazionale. All’interno dell’organismo figura anche un altro dirigente di primo piano, Francesco Calvo, attuale presidente delle operazioni commerciali dell’Aston Villa.