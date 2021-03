Dopo la Juve, per il Porto c'è il Chelsea. Conceiçao: "Sono rimaste le migliori, sarà difficile"

Dopo aver eliminato la Juventus, il Porto si prepara ad affrontare il Chelsea nei quarti di finale di Champions League. Sergio Conceiçao ha commentato il sorteggio in conferenza: "Non ho parlato con nessuno, non ero con i giocatori al momento del sorteggio. Poi siamo andati ad allenarci, abbiamo visto un video che analizzava le situazioni di gioco per la prossima partita e siamo andati via. Tutte le squadre rimaste sono fortissime. Sarebbe stato difficile contro chiunque. Ai quarti si qualificano le migliori squadre d'Europa: saranno partite belle, ben giocate e difficili per tutti".