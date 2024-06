Ufficiale Dopo la vittoria del campionato in rimonta, Balanta dà l'addio al Club Brugge

Dopo aver festeggiato la conquista del campionato belga, vinto in rimonta, il Club Brugge ha ufficializzato un pesante addio dalla propria rosa.

Lascia la squadra campione del Belgio in carica l'esperto difensore centrale Eder Balanta (31 anni), che si svincola al termine dell'attuale contratto con i nerazzurri di Bruges, in data 30 giugno. Saluta dopo 5 anni nella squadra, intervallati da sei mesi in cui è stato prestato allo Schalke in Germania.