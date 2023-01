ufficiale Schalke 04, difesa rinforzata fino a giugno. Arriva Balanta dal Club Brugge

Lo Schalke 04 ha ufficializzato un nuovo acquisto per la propria difesa. Arriva in prestito sino al termine della stagione dal Club Brugge il 29enne Eder Balanta, ex River Plate e Basilea e adesso in Bundesliga fino al giugno prossimo.