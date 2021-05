Dortmund, Terzic contro la stampa: "Giudicato da chi non sa pronunciare il mio nome"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa prima dell'ultima partita da allenatore della prima squadra del Borussia Dortmund, Edin Terzic ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei giornalisti: "Fin dall'inizio ho continuato a dire che ero concentrato sul raggiungimento dei nostri obiettivi. E felice di averli raggiunti (qualificazione in Champions e vittoria della Coppa di Germania). La prossima settimana avrò più tempo per pensare alla mia situazione, sarà tutto più facile. Non ci saranno più conferenze stampa e non dovrò più rispondere alle vostre domande. Non ci saranno più partite fino all'Euro e poi avrete il tempo per scrivere tante cose. Ci sono così tanti esperti che commentano e danno la loro opinione, guardano il mio lavoro di allenatore: le mie formazioni, i miei risultati, la mia tattica ... ho notato che c'era qualcuno che non era riuscito a pronunciare correttamente il mio nome negli ultimi mesi, ma questo non gli aveva impedito di mettere in dubbio la mia lealtà o il mio comportamento. Lo trovo abbastanza ingiusto. Valutate il mio lavoro, ma lasciatemi tranquillo a livello umano".