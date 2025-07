Ufficiale Douglas Augusto lascia il Nantes e vola in Russia: è un nuovo giocatore del Krasnodar

vedi letture

Il Nantes ha annunciato ufficialmente il trasferimento del centrocampista brasiliano Douglas Augusto al Krasnodar, club di prima divisione russa. Arrivato in Francia nell’agosto 2023, il mediano di 28 anni lascia i Canaris dopo due stagioni, in cui ha saputo imporsi come uno degli elementi più solidi e apprezzati della rosa.

Cresciuto calcisticamente nel Fluminense, Douglas Augusto ha vestito anche le maglie di Corinthians e Bahia prima di approdare in Europa nel 2019, al PAOK Salonicco. Con il club greco ha disputato 126 partite in quattro stagioni, impreziosite dalla conquista della Coppa di Grecia del 2021. Dotato di grande forza fisica, intelligenza tattica e corsa instancabile, il centrocampista mancino di Rio de Janeiro ha avuto un impatto immediato in Ligue 1. A Nantes, ha collezionato 57 presenze e 4 gol, diventando presto titolare fisso e venendo eletto più volte "giocatore del mese" dai tifosi grazie alle sue prestazioni generose sia in fase difensiva che offensiva.

Il club francese perde così un punto di riferimento importante del proprio centrocampo, mentre Douglas Augusto è pronto ad affrontare una nuova sfida nel campionato russo. Il Krasnodar potrà contare su un giocatore affidabile, maturo e già abituato alle pressioni del calcio europeo. Un rinforzo di sostanza.