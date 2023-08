ufficiale Nantes, doppio colpo alla brasiliana. Ecco Douglas Augusto e Marquinhos

Doppio innesto brasiliano per il Nantes, che si lancia in un doppio annuncio a tinte verdeoro. Arriva in Francia il centrocampista brasiliano Douglas Augusto (26 anni), prelevato a titolo definitivo e messo sotto contratto fino al 2027. E alla fine si è concretizzata una delle opzioni che si paravano all'orizzonte per Marcus Vinicius Oliveira Alencar, meglio noto con il nome d'arte di Marquinhos. L'attaccante esterno brasiliano, classe 2003 di proprietà dell'Arsenal, giocherà la prossima stagione in Ligue 1: è ufficiale il suo trasferimento in prestito secco al Nantes, che l'ha accolto così sui social.

Douglas Augusto est Nantais ! 🇧🇷🖋 Le FC Nantes et le @PAOK_FC ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Douglas Augusto. Le milieu de terrain brésilien s’est engagé pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2027. — FC Nantes (@FCNantes) August 12, 2023