Ufficiale Douglas Costa rescinde il contratto con la Fluminense dopo 6 mesi: è svincolato

Douglas Costa rescinde in maniera consensuale il proprio contratto con la Fluminense ed entra nel mercato dei giocatori svincolati. A 33 anni, l'ex esterno di Juventus e Bayern Monaco riparte nuovamente e sarà ora libero di trovare un nuovo club. Alla Fluminense, il brasiliano ha giocato nell'ultima stagione 22 partite, con un assist, vincendo la Recopa SudAmericana.

In Brasile riferiscono come sia stato negli ultimi mesi uno dei nomi più criticati dai tifosi a causa del pessimo percorso nel campionato brasiliano, dove il club è penultimo: da lui ci si attendeva anche qualcosa in più rispetto ai compagni data la sua grande esperienza, ma non è stato fin qui capace di rispettare le aspettative riposte in lui.

Il giocatore aveva anche accettato di ridurre la sua richiesta di stipendio per adattarla agli standard del club, ecco perché questa risoluzione del contratto non costerà poi molto alla società carioca, come riporta Globo Esporte.

Prima dell'accordo con la Fluminense trovato lo scorso gennaio, Douglas Costa aveva anche trovato l'intesa con il il della Super Lig turca del Samsunspor, così da soddisfare il suo iniziale desiderio di rimanere a giocare in Europa, tanto da aver prenotato un viaggio e preparato le valigie per tornare nel Vecchio Continente. Tuttavia, la chiamata del tecnico Fernando Diniz e la proposta del Tricolorgli hanno fatto cambiare idea.