Dramma Liverpool: sesta sconfitta di fila in casa, record peggiorato. Lemina lancia il Fulham

Sesto ko in sette partite, il nono stagionale. Peggiorato il record negativo di partite perse di fila in casa, ora sei. Il Liverpool cade anche contro il Fulham, decisiva la rete siglata dall’ex Juventus Mario Lemina nel primo tempo. Situazione davvero complicata per i Reds, ora settimi in classifica: il quarto posto è a soli 4 punti, ma i campioni d’Inghilterra in carica stanno attraversando uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. Nel prossimo turno ci sarà la sfida con il Wolverhampton: gli uomini di Klopp devono assolutamente invertire la rotta.