Drenthe è tornato. Dieta ferrea e un obiettivo: la promozione del Racing Murcia

Royston Drenthe è tornato e ha un solo obiettivo: aiutare il Racing Murcia a ottenere la promozione in Segunda e mettersi in mostra, riabilitandosi così agli occhi della critica. E per farlo starebbe lavorando giorno e notte: come riporta As, l'olandese ex Real Madrid si allena in palestra al mattino e poi con la squadra nel pomeriggio. Inoltre, si sarebbe anche messo a dieta per tornare il prima possibile in forma.