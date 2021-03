Due turni di squalifica per Alphonso Davies: il terzino salterà lo scontro diretto col Lipsia

Espulso dopo pochissimi minuti nella sfida di sabato scorso contro lo Stoccarda (vinta poi per 4-0), Alphonso Davies è stato squalificato per due turni e salterà le prossime due sfide del Bayern Monaco, contro Lipsia (scontro diretto in programma il 3 aprile) e Union Berlino. Il club bavarese ha già comunicato che accetta la sentenza e che non presenterà ricorso. Il terzino canadese è stato espulso per un calcione rifilato a Wataru Endo.