È nata la Superlega! CT Portogallo: "Totalmente contrario, diminuirà la competitività"

vedi letture

Arrivano le prime reazioni dei CT delle varie Nazionali alla creazione della Superlega europea. Queste le parole del tecnico portoghese Fernando Santos, interpellato sull'argomento in un'invervista a Renascença: "Sono totalmente contrario e non credo che possa essere fattibile. Non porterà nulla di positivo al calcio. Come può migliorare la qualità con una diminuzione della competitività e dei ricavi?".