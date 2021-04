È nata la Superlega! Fuori da Anfield spuntano gli striscioni: "1892-2021, RIP Liverpool"

"Shame of you. RIP LFC 1892-2021" e "LFC fans against European Super League". Questi due striscioni, su sfondo nero il colore del lutto, sono apparsi questa mattina fuori da Anfield Road, lo stadio del Liverpool. Ad appenderli i tifosi dei Reds che in due comunicati (qui e qui) si erano schierati contro la decisione della proprietà di partecipare alla nuova Superlega.