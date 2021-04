È nata la Superlega! I tifosi del CSKA Sofia: "Il futuro del calcio è sempre più cupo e disgustoso"

La notizia della creazione della Superlega ha scatenato proteste e reazioni anche in paesi che da tempo sono lontani dal grande calcio europeo come la Bulgaria. Con un comunicato gli Offenders, uno dei gruppi ultras del CSKA Sofia, hanno voluto schierarsi contro la creazione di un torneo chiuso voluto da 12 top club europei: “Alla luce delle notizie di ieri sera il futuro del calcio sembra sempre più cupo e disgustoso. Il nostro sport preferito, quello che ci ha allattati, viene lentamente ucciso in maniera dolorosa sull’altare degli interessi aziendali e del marketing fittizio. Non stupitevi perché l’opinione dei veri tifosi – quelli che vanno in trasferta in città vicine e lontane, con il sole, la pioggia, il freddo solo per stare vicini alla propria squadra - non è mai stata presa in considerazione. - si legge ancora nel comunicato – Il prodotto calcio che cercano di approvare va a scapito di quello che noi conosciamo e non richiede la nostra presenza né si cura della nostra opinione. Ma non tutto è perduto perché finché qualcuno accenderà una luce nell’oscurità impenetrabile ci sarà speranza. Perché mollare non fa parte del nostro DNA”.