È nata la Superlega! Il principe William: "Dobbiamo proteggere la comunità calcistica"

La notizia della nascita della Supelega ha coinvolto anche i membri della famiglia reale inglese, che come tutto il popolo britannico, sono stati profondamente colpiti dalle ultime vicende. Il principe William, tramite l'account ufficiale su Twitter ha espresso questo pensiero: "Ora più che mai, dobbiamo proteggere l'intera comunità calcistica - dai massimi livelli al calcio di base - e i valori di concorrenza e correttezza che sono al centro di essa. Condivido le preoccupazioni dei fan sulla proposta della SuperLeague e sui danni che rischia di causare al gioco che amiamo".

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.

I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 19, 2021