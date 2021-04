È nata la Superlega! Klopp contro il suo Liverpool: "Il mio obiettivo è sempre stata la Champions"

Jurgen Klopp, intervistato dalla BBC poco prima della sfida col Leeds, ha mostrato espressamente il suo disappunto nei confronti della Superlega europea, della quale fa parte il suo stesso club. "Ho la stessa opinione sulla Superlega. È difficile, le persone non sono felici e io non sono coinvolto. Il Liverpool è più di alcune decisioni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions League. Mi piace l'idea che per esempio il West Ham possa giocare nella massima competizione europea", le dichiarazioni del tecnico del Liverpool contro la scelta fatta (anche) dalla sua società.