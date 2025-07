Ufficiale È un Birmingham versione anime: Kyogo Furuhashi e Kanya Fujimoto nuovi rinforzi

Il Birmingham City piazza un doppio colpo giapponese. Kyogo Furuhashi e Kanya Fujimoto si uniscono infatti ai Blues.

Il 26enne trequartista arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il club portoghese Gil Vicente, dove ha trascorso le ultime quattro stagioni in Primeira Liga, e firma un contratto triennale. Nell’ultima annata ha collezionato 10 partecipazioni attive a gol in 30 presenze, confermandosi come uno dei centrocampisti offensivi più interessanti del campionato portoghese. Giocatore elegante e tecnico, Fujimoto predilige il ruolo di numero 10, ma può agire anche in posizioni più arretrate o laterali del centrocampo.

Fujimoto diventa il settimo acquisto estivo del Birmingham e si unisce ai connazionali Tomoki Iwata e Furuhashi, quest'ultimo prelevato dal Rennes con un trasferimento a titolo definitivo. Classe 1995, è un volto noto nel calcio britannico grazie alla sua esperienza estremamente positiva al Celtic, dove ha lasciato un segno indelebile tra il 2021 e il gennaio 2025. In 165 presenze complessive con gli Hoops, ha messo a segno 85 reti, contribuendo in maniera determinante alla conquista di otto trofei nazionali, tra cui tre titoli scozzesi consecutivi.

Dopo il trasferimento in Ligue 1 a gennaio 2025 con il Rennes, il 30enne ha deciso di tornare nel Regno Unito per una nuova avventura in Championship, sposando il progetto di un club ambizioso fino al 30 giugno 2028.