Ufficiale Ecco il quinto brasiliano nella rosa dello Shakhtar: annunciato Marlon Gomes

Ennesimo calciatore brasiliano in casa Shakhtar. Il club della Donbass annuncia l'acquisto di Marlon Gomes, centrocampista 20enne proveniente dal Vasco da Gama. Il giocatore è attualmente impegnato con la nazionale Under 23 per il pre-olimpico.

Col suo acquisto salgono a 5 i brasiliani in rosa. Gli altri sono il terzino sinistro Pedrinho e gli esterni offensivi Kevin, Eguinaldo e Newerton. Lo Shakhtar è attualmente quarto in classifica nel massimo campionato ucraino, a tre punti dalla coppia di testa formata da Kryvbas e Dnipro-1 ma con due partite da recuperare.