Ufficiale Eder Sarabia esonerato. L'ex vice di Setien al Barça lascia la panchina del FC Andorra

Eder Sarabia non è più l'allenatore del Futbol Club Andorra. Ultimo della classe con 29 punti in 32 giornate di Segunda División, l'ex allenatore di Las Palmas, Betis e Barcellona (come assistente di Quique Setién) è stato esonerato proprio questo lunedì. L'ultimo risultato ottenuto alla guida degli andorrani è stata la sconfitta per 1-0 contro il Cartagena di sabato scorso.

Di seguito l'annuncio ufficiale.