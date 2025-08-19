Ufficiale Kevin Trapp torna a Parigi. Il portiere tedesco ha firmato un triennale con il Paris FC

Kevin Trapp ha lasciato nuovamente Francoforte e l’Eintracht per tornare in Francia e più precisamente a Parigi. Il portiere classe ‘90 si è infatti trasferito ufficialmente al neo promosso Paris FC. Per il tedesco si tratta di un ritorno nel capoluogo francese, dopo aver vestito la maglia dei cugini del Paris Saint Germain, dove ha giocato dal 2015/16 al 2018/19 collezionando 91 presenze nelle varie competizioni.

Questa la nota del Paris FC: "Il 35enne nazionale tedesco ha firmato un contratto fino al 2028. Formatosi all'FC Kaiserslautern e con una parentesi all'Eintracht Francoforte, ha collezionato oltre 287 presenze da professionista. Si unisce alla squadra dei portieri insieme a Obed Nkambadio e Rémy Riou. Il Paris FC è orgoglioso di dare il benvenuto a Kévin e gli augura un caloroso benarrivato nel club. Willkommen Kevin!".

Questo, invece, il saluto dell'Eintracht: "Originario del Saarland, si trasferì a Francoforte nel luglio 2012 dall'1 . FC Kaiserslautern e divenne presto il portiere titolare. Dopo tre stagioni con gli Eagles, si trasferì al Paris Saint-Germain, dove altrettanto rapidamente divenne un pilastro tra i pali, collezionando 91 presenze ufficiali per il club, oltre la metà delle quali con la porta inviolata. Durante la sua permanenza nella capitale, Trapp vinse il titolo della Ligue 1, la Coppa di Francia e la Coppa di Lega francese tre volte ciascuno, oltre ad aver sollevato la Supercoppa in cinque occasioni. Il portiere, alto 1,89 metri, è tornato a Francoforte nell'agosto 2018 e ha aiutato le Aquile a raggiungere le semifinali di UEFA Europa League nella sua prima stagione al suo ritorno. È stato anche un giocatore chiave nella vittoria del trofeo da parte dell'Eintracht nel maggio 2022, contribuendo con una serie di parate eccezionali alla vittoria del club del suo primo titolo europeo in 42 anni. Trapp è stato capitano della squadra la scorsa stagione, in cui l'Eintracht si è qualificato per la prima volta in assoluto alla UEFA Champions League grazie al piazzamento in Bundesliga. In totale ha collezionato 383 presenze ufficiali con gli Eagles, di cui 293 in Bundesliga, un record per un portiere del club. Oka Nikolov è l'unico portiere ad aver disputato più partite ufficiali con l'Eintracht, con 415":