Union Berlino, dal Galatasaray arriva il terzino Kohn: "Le mie qualità si integreranno bene"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 00:12Calcio estero
di Niccolò Righi

L'Union Berlino rafforza la propria rosa con l'arrivo di Derrick Kohn. Il terzino sinistro 26enne arriva a titolo definitivo dal Galatasaray, dopo aver già disputato 30 partite di Bundesliga in prestito con il Werder Brema la scorsa stagione.

Questo il comunicato del club tedesco: "Köhn è nato ad Amburgo e ha iniziato a giocare nelle giovanili dell'Hamburger SV tramite il Bramfelder SV. Lì, ha giocato regolarmente per la squadra Under 19 della Bundesliga prima di trasferirsi all'FC Bayern München nel 2017. È diventato un giocatore titolare della loro Under 23, ha festeggiato la promozione in 3. Liga nel 2019 e ha maturato esperienza europea nella UEFA Youth League.

Per la stagione 2020/21, il veloce terzino si è trasferito al Willem II nei Paesi Bassi prima di tornare in Germania due anni dopo e firmare per l'Hannover 96. Ha impressionato nella 2a Bundesliga con la sua spinta offensiva e la sua pericolosità in gol, segnando otto gol e fornendone altri dodici in 53 presenze.

Nel febbraio 2024 si trasferì al Galatasaray. Nonostante si fosse subito affermato, Köhn fu ceduto in prestito all'SV Werder Brema, squadra della Bundesliga, l'estate successiva, segnando al suo esordio contro l'1. FSV Mainz 05. Ora si unirà all'Union per la prossima stagione.

"L'Union mi si addice: è un club con carattere, una visione chiara e un grande spirito di squadra. Voglio mettere a frutto le mie qualità sulla fascia e sono convinto che si integreranno bene con lo stile di gioco della squadra", ha dichiarato Köhn al termine del suo trasferimento. "Ora sono entusiasta della squadra, dei tifosi e dell'ambiente di Berlino e non vedo l'ora di conoscere tutto lì".

Il direttore sportivo professionistico dell'Union, Horst Heldt, ha aggiunto: "Derrick porta con sé velocità, sicurezza ed esperienza in Bundesliga. Crediamo che possa aiutare subito la nostra squadra e si adatta bene anche a noi in termini di carattere. Con la sua flessibilità e il suo istinto offensivo, ci offre ulteriori opzioni sulla fascia sinistra"".

