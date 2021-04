Eibar, Mendilibar dopo il KO contro il Real Madrid: "Buona prestazione, ma che errore sul gol di Asensio"

José Luis Mendilibar, tecnico dell'Eibar, dopo la sconfitta subita contro il Real Madrid, ha dichiarato: "Il loro primo gol è arrivato da un nostro errore in mezzo al campo. Fa male, sapendo che abbiamo fatto un’ottima gara. Peccato. È un’annata sicuramente non positiva, ma mancano ancora diverse partite, vediamo se riusciamo a capire che per portare a casa punti dobbiamo saper soffrire. Siamo una piccola squadra, ma questo non significa che dobbiamo lasciarci andare e scoraggiarci. Siamo in una situazione non piacevole ma dipende tutto da noi. ".