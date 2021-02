Eintracht-Bayern 2-1, le pagelle: Younes incontenibile, bocciati Roca e Choupo-Moting

vedi letture

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 2-1

Marcatori: 12' Kamada, 31' Younes, 53’ Lewandowski.

EINTRACHT FRANCOFORTE

Trapp 6,5 – Sempre molto attento quando chiamato in causa, non ha colpe sulla rete subita.

Tuta 6 – La buona prova del primo tempo gli evita la bocciatura. Nella seconda frazione soffre molto le avanzate di Coman.

Hinteregger 6,5 – Guida il reparto difensivo con la solita leadership. Per buona parte della partita oscura Lewandowski.

N'Dicka 5,5 – Sané dalla sua parte fa quello che vuole. Sulla rete di Lewandowski l’ex City lo ubriaca con una serie di finte e lui non riesce a stargli dietro.

Toure 6 – Nella prima frazione impensierisce Alphonso Davies con una serie di sgroppate. Poi però è costretto agli straordinari dallo stesso canadese. Non sfigura.

Rode 5,5 – Corre molto ma non riesce ad aiutare N’Dicka sulla corsia mancina per contenere la furia di Sané. (dal 68’ Ilsanker 5,5 – Spesso in ritardo, non riesce a tenere la marcatura su Goretzka. ).

Hasebe 6,5 – La sua esperienza si vede. Tiene da solo in piedi il centrocampo.

Kostic 6,5 – Sempre pericoloso sul lato mancino, quando parte sembra un treno. Serve l’assist per il gol di Kamada.

Kamada 6,5 – Vivace per tutta la gara, sblocca il match con un inserimento in area da vero bomber. (dal 90+3’ Zuber s.v.)

Younes 7,5 – Incontenibile. Negli ultimi trenta metri semina sempre il panico. Realizza un gol fantastico dopo aver provato, pochi minuti prima, a sorprendere Neuer con un pallonetto da centrocampo. (dal 74’ Barkok s.v.)

Jovic 6 – Non è forse il bomber di due anni fa, ma fa tanto lavoro sporco. Libera gli spazi per gli inserimenti dei compagni. (dal 68’ Ache 6 – Lotta e cerca di tenere ogni pallone che riceve. Per poco non guadagna un calcio di rigore. Si fa sentire.).

BAYERN MONACO

Neuer 5,5 – Non ha particolari colpe sui gol subiti, ma oggi non sembrava trasmettere sicurezza ai suoi compagni.

Sule 6 – Gioca sulla destra come terzino adattato. Soffre Kostic ma spesso riesce a sfondare nella metà campo avversaria. Se la cava.

Boateng 5,5 – Prima frazione in apnea. Younes lo confonde per tutto il primo tempo. Nel secondo respira perchè l’Eintracht crea poco o nulla.

Alaba 5,5 – Sempre buone le sue uscite dal basso, resta però la disattenzione sul primo gol preso.

Davies 6 – Certamente non la sua migliore prestazione ma, sulla corsia mancina, è sempre un pericolo per la retroguardia avversaria.

Roca 5 – Mai in partita. Il Bayern gioca quarantacinque minuti con un uomo in meno e infatti viene sostituito all’intervallo. (dal 45’ Goretzka 6,5 – Conclude spesso verso la porta difesa da Trapp. Ha provato a prendere per mano la squadra. Ottimo impatto.).

Kimmich 6,5 – Roca lo costringe agli straordinari. Nel primo tempo deve giocare per due. Sembra ormai un veterano.

Sané 6,5 – Va a momenti ma quando accelera fa paura. Serve l’assist per la rete di Lewandowski umiliando N’Dicka e Rode. (dal 90’ Martinez s.v.)

Coman 6 – Può e deve fare di più, soprattutto negli ultimi ventimetri dove spesso fa la scelta sbagliata. (dal 82’ Hernandez 6,5 – Entra tardi ma col suo mancino mette traversoni in area sempre interessanti. ).

Choupo-Moting 5 – Più che spalla di Lewandowski è stato l’uomo in più per i padroni di casa. Fa rimpiangere tremendamente Mueller. (dal 82’ Musiala s.v.)

Lewandowski 6,5 – Non tocca molti palloni ma è il solito animale d’area di rigore. Con la sua rete ha provato a tenere vivi i suoi.