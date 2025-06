Ufficiale Eintracht Francoforte, blindato uno dei pilastri: Koch rinnova fino al 2030

L'Eintracht Francoforte blinda uno dei suoi pilastri per i prossimi anni. Robin Koch ha esteso il suo contratto con il club tedesco fino al 2030. Il difensore centrale di 28 anni diventerà uno dei calciatori più pagati a Francoforte, che lo considera un futuro capitano e un elemento chiave per la squadra di Dino Toppmöller. La permanenza di Koch è un segnale forte delle ambizioni dell'Eintracht.

Sul difensore tedesco c'erano stati interessamenti da parte di club blasonati come Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia. Tuttavia, la possibilità di raggiungere la Champions League con l'Eintracht è stata la molla decisiva per la sua scelta di rimanere.

"L'Eintracht Francoforte ha rinnovato con Robin Koch, estendendo il contratto del 28enne, originariamente in scadenza nel 2027, di altri tre anni fino al 2030. Il difensore centrale ha indossato la maglia dell'Eintracht negli ultimi due anni, essendo arrivato inizialmente in prestito dal Leeds United per la stagione 2023/24, prima di firmare a titolo definitivo per il club dell'Assia. - si legge sul sito ufficiale del club - Koch, che ha recentemente giocato tutti i 90 minuti nelle due partite della Germania in UEFA Nations League contro Portogallo e Francia, ha collezionato finora 85 presenze ufficiali con le Aquile, realizzando sette gol e quattro assist. Il vice-capitano ha disputato 43 partite la scorsa stagione e ha giocato 3.735 minuti, il numero più alto di qualsiasi altro giocatore della squadra di Dino Toppmöller".