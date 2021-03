Emergenza a centrocampo per la Germania, Loew: "Goretzka in dubbio, può giocare Musiala"

Nonostante la netta vittoria nella gara di esordio per le qualificazioni al prossimo mondiale contro l'Islanda, in casa Germania l'umore non è al massimo in vista della sfida di domani sera contro la Romania visti i tanti acciaccati con cui la Mannschaft sta facendo i conti. Süle non è partito per Bucarest, ma a preoccupare il CT tedesco Joachim Loew sono le condizioni di Sané e Goretzka, che hanno accusato problemi al polpaccio. Loew, in conferenza stampa, ha commentato con prudenza: "Aspetterò domani mattina per vedere come stanno", ma la sensazione è che entrambi possano saltare la sfida. Al posto del centrocampista del Bayern Loew potrebbe scegliere uno tra Neuhaus e Musiala, come annunciato in conferenza. Ma la Romania preoccupa il CT tedesco, che l'ha individuata come avversario numero uno per il primato del girone: “I rumeni hanno segnato dodici gol nelle ultime quattro partite. Hanno giocatori tecnicamente bravi che vogliono la palla e giocano sempre in avanti. Sono estremamente pericolosi. La nostra difesa dovrà affrontare altre sfide ”, ha spiegato.