Emergenza difesa, serve un acquisto. Idee chiare in casa Liverpool per vincere ancora

Campioni d'Europa nel 2019, una Premier conquistata dopo 30 anni e un progetto solido, con una rosa praticamente identica da tre anni. Il Liverpool ha dimostrato più di tutti che credere nelle idee e nel lavoro delle persone paga: Jurgen Klopp non aveva vinto nulla nelle prime stagioni, poi ha fatto incetta di titoli. Mentre gli avversari spendevano cifre folli per rinforzarsi, i Reds restavano fedeli ai loro programmi, puntellando di tanto in tanto l'organico con elementi funzionali. Come Diogo Jota, l'acquisto a sorpresa dell'ultima finestra di mercato e assolutamente decisivo nella prima parte di stagione.

Sono stati mesi difficili per il Liverpool, colpiti dalla sfortuna nonostante il passaggio del turno in Champions e il primo posto in campionato (a pari merito con il Manchester United, che però ha una partita in meno). Il reparto difensivo è stato letteralmente spazzato via dagli infortuni. quello di van Dijk in primis, poi quello di Joe Gomez. Klopp ha dovuto fare di necessità virtù e ha davvero ottenuto il massimo in una situazione complessa, ma adesso si aspetta un rinforzo per tamponare il problema: Mohamed Simakan, Sven Botman e Ozan Kabak sono i nomi più caldi, Merih Demiral è il sogno più difficile. Poi ci sarà da sistemare la questione Wijnaldum: il centrocampista non sembra avere intenzione di rinnovare e potrebbe costringere la società a guardarsi intorno per sostituirlo in estate.