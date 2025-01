Ufficiale Emery libera Dobbin in prestito al Norwich: "Grande chance. Ansioso di fare bella figura"

vedi letture

“È una grande opportunità, sono emozionato. In questa stagione non ho avuto i primi quattro mesi che volevo, quindi sono ansioso di fare bella figura. L'allenatore è stato molto accogliente e ha una visione chiara per me. Speriamo di avere successo in questa stagione". Si è presentato così ai nuovi tifosi e al club Lewis Dobbin, ala sinistra classe 2003 che ha deciso di lasciare l'Aston Villa di Unai Emery e volare in prestito al Norwich - in Serie B inglese - fino al termine della stagione.

Comunicato ufficiale

"Il Norwich City ha completato l'ingaggio in prestito di Lewis Dobbin dall'Aston Villa fino al termine della stagione 2024/25.

L'ala 21enne ha trascorso la prima metà della stagione con il West Bromwich Albion, totalizzando 17 presenze nella Sky Bet Championship.

Indosserà la maglia numero 22 durante la sua permanenza nel club", la chiosa della nota.

Il benvenuto del direttore sportivo del Norwich, Ben Knapper: “Siamo davvero felici di aggiungere Lewis al nostro gruppo e siamo entusiasti di lavorare con lui per il resto della stagione. Aggiunge ritmo al nostro attacco ed è in grado di giocare in tutte le posizioni della prima linea, garantendo flessibilità al nostro assetto. Non vediamo l'ora di lavorare con lui in quella che si spera possa essere una seconda parte di stagione molto intensa per tutti noi".