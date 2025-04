Ufficiale Norwich, esonerato Thorup. L'allenatore ad interim sarà Jack Wilshere

La sconfitta per 3-1 rimediata ieri contro il Milwall provoca una rivoluzione anticipata in casa del Norwich City. Il club ha comunicato infatti l'esonero dell'allenatore Johannes Hoff Thorup con effetto immediato. Thorup lascia insieme al vice Glen Riddersholm: fatale l'ultimo mese davvero avaro di soddisfazioni, con quattro sconfitte e un pareggio in cinque partite.

Il direttore sportivo Ben Knapper ha dichiarato: "Sebbene avessimo un obiettivo a lungo termine e in linea con la strategia e la direzione più ampia del nostro club, purtroppo i recenti risultati e le prestazioni hanno reso necessario un cambiamento. Vorrei esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Johannes e Glen. Sono entrambi persone fantastiche che hanno lavorato instancabilmente per contribuire a migliorare e far progredire la nostra squadra di calcio. Auguriamo a entrambi il meglio per la prossima fase delle rispettive carriere".

Jack Wilshere, coadiuvato da Tony Roberts e Nick Stanley, assumerà la guida della prima squadra ad interim per le due partite rimanenti della Sky Bet Championship. Il club è già al lavoro per nominare un nuovo allenatore capo permanente a tempo debito.