Ufficiale Emirati Arabi Uniti, esonerato il ct Bento. Nonostante il successo sulla Corea del Nord

Nonostante la vittoria arrivata in pieno recupero contro la Corea del Nord per 2-1, la Federcalcio degli Emirati Arabi Uniti ha deciso di licenziare il ct Paulo Bento e il suo staff. Un successo prezioso perché tiene la nazionale araba in corsa per la qualificazione diretta al Mondiale del 2026 in un girone dove l’Iran ha già staccato il pass per il torneo iridato e gli Emirati Arabi sono in lotta con l’Uzbekistan per la seconda piazza.

Attualmente la formazione dell’ex repubblica sovietica vanta quattro punti in più rispetto agli arabi con lo scontro diretto in programma nel prossimo turno che potrebbe riaprire completamente o chiudere il discorso qualificazione e chi andrà invece ai play off per continuare a inseguire il sogno del Mondiale.

Bento era arrivato sulla panchina del squadra nel luglio del 2023 raccogliendo buoni risultati nelle prime fasi delle qualificazioni mondiali, ma poi vivendo un momento di flessione in Gulf Cup, dove gli Emirati Arabi vennero eliminati ai gironi da Oman e Kuwait, e in Coppa d’Asia, dove la squadra venne eliminata ai rigori dal Tagikistan negli ottavi di finale. L'esperienza di Bento sulla panchina si chiude con il computo totale di 14 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.