Ufficiale Enzo Boyomo lascia il Valladolid, ufficiale l'ingaggio quinquennale all'Osasuna

vedi letture

Dalla Francia all'Inghilterra, con tappa in Spagna, al Valladolid. Fino ad ora, perché Enzo Boyomo ha deciso di misurarsi in una nuova realtà, pur sempre restando ne LaLiga, ma con la camiseta dell'Osasuna. Infatti il difensore centrale camerunese ha firmato un contratto di cinque anni (fino al 2029) per un affare complessivo da 5 milioni di euro che terminano nelle casse de Los Pucelanos.

Il comunicato ufficiale. "Il 22enne difensore sarà rojillo per le prossime cinque stagioni dopo aver raggiunto un accordo con il Real Valladolid.

Il Club Atlético Osasuna ha raggiunto un accordo con il Real Valladolid per il trasferimento di Enzo Boyomo. Il club biancorosso pagherà 5.000.000 di euro per i diritti del calciatore, cifra a cui si aggiungeranno 500.000 euro quando il giocatore giocherà sessanta partite per la squadra navarrese in LaLiga EA Sports. Inoltre, il club pucallino tratterrà il 10% della plusvalenza derivante da un'ipotetica vendita del difensore. Boyomo ha firmato un contratto con l'Osasuna per le prossime cinque stagioni e la sua clausola rescissoria è fissata a 25.000.000 di euro nella massima serie. Nei prossimi giorni sarà presentato come nuovo giocatore.

Flavien Enzo Thiedort Boyomo (7 ottobre 2001; Tolosa, Francia) è un difensore centrale franco-camerunense di 22 anni dal potenziale promettente. Uno dei suoi principali punti di forza è il potenziale fisico, con un passo che gli permette di difendere in campo aperto e una forza che lo rende efficace nei duelli. Il giocatore si è formato nelle giovanili della squadra della sua città natale, il Toulouse F. C., anche se è stato ingaggiato dal Toulouse F. C.. C., anche se a livello giovanile è stato ingaggiato dal Blackburn Rovers, squadra inglese. Nel 2020 ha firmato per l'Albacete Balompié, con cui si è affermato come titolare sia in Primera Federación che in LaLiga Hypermotion. Un anno fa è stato trasferito al Real Valladolid, con cui la sua progressione lo ha portato a diventare uno dei migliori difensori centrali della Segunda nonostante la giovane età e a essere uno dei pilastri della promozione in massima serie.

Ora, Enzo Boyomo arriva al Club Atlético Osasuna per diventare un giocatore del presente e del futuro. A 22 anni, completa una linea difensiva che è stata rinnovata nelle ultime stagioni e che comprende anche Jorge Herrando (23), Abel Bretones (24), Jesús Areso (25), Nacho Vidal (29), Alejandro Catena (30), Juan Cruz (32), Unai García (32) e Rubén Peña (33)", la chiosa dell'annuncio del club spagnolo.