Eriksen è in Israele: dopo il via libera, è pronto a giocare con la Danimarca

Ekstra Bladet fa il punto su Christian Eriksen, regista dell'Inter e nazionale della Danimarca. La star danese di casa nerazzurra è già a Tel Aviv, dove si giocherà la partita contro Israele. L'aereo della DBU da Copenaghen si è fermato in Italia e ha portato con sé Eriksen e molti altri. Dopo l'esito del tampone negativo, c'è stato il via libera per raggiungere la Nazionale e così Eriksen sarà in campo contro Israele.