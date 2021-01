Esonero Lampard, Rodgers: "So quanto significhi il Chelsea per lui, sono dispiaciuto"

Nel corso della conferenza stampa odierna il manager del Leicester Brendan Rodgers ha parlato dell’esonero di Frank Lampard dalla panchina del Chelsea: "So quanto il club significhi per lui, sono davvero dispiaciuto per lui. Era un club che non poteva rifiutare".