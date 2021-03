Estudiantes, dopo 6 anni di mandato Veron non è più il presidente. Ma l'ex Inter non lascia il club

Juan Sebastian Veron non è più il presidente dell'Estudiantes. L'ex centrocampista di Lazio e Inter cede il suo incarico - dopo sei anni di mandato - a Martin Gorostegui, eletto ufficialmente nell'Assemblea Generale Ordinaria tenutasi oggi a La Plata. Un evento che non manderà i titoli di coda sull'avventura all'interno del club argentino della Bruja che, come riporta Olé, si è visto comunque confermare ai vertici della società nel ruolo di vicepresidente: "Non è un addio - ha dichiarato Veron -, ma l'alternanza di un'idea e la continuità di una gestione. Ringrazio tutti per l'affetto".