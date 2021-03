Euro 2020, il Parken di Copenaghen potrà ospitare fino a 12mila spettatori nel torneo

La Danimarca è pronta ad ospitare il pubblico in vista degli Europei che avranno in Copenaghen una delle sedit. Il ministro della cultura, Joy Mogensen, ha dichiarato in merito: "Gli Europei sono un evento unico e storico per la Danimarca. Per questo motivo il governo ha deciso di ammettere almeno 11-12mila spettatori per le quattro partite al Parken". L'impianto danese ha una capienza di 38mila spettatori ed è stato designato per le tre partite della Danimarca nel Gruppo B, contro Finlandia, Belgio e Russia, più un ottavo di finale.