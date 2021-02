Europa League, le formazioni ufficiali di Shakhtar-Maccabi Tel Aviv: Moraes vs Hozez

Si riparte dal 2-0 conquistato dallo Shakhtar Donetsk in casa del Maccabi Tel Aviv: mission impossible per gli israeliani, che oggi scenderanno in campo in Ucraina. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Kryvtsov, Vitao, Matviyenko; Alan Patrick, Maycon; Solomon, Marlos, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro.

Maccabi Tel Aviv (4-3-3): Tenenbaum; Andrè Geraldes, Hernandez, Tibi, Saborit; Peretz, Glazer, Golas; Ben Chaim, Pesic, Hozez. Allenatore: Patrick Van Leeuwen.