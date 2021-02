Europa League, sono 5 i cambi di sede per le restrizioni anti-Covid: l'elenco aggiornato

L'UEFA ha confermato che il sedicesimo di finale tra Wolfsberg e Tottenham si svolgerà alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Non cambiano data e orario dell'incontro, in programma il 18 febbraio 2021 alle 18:55.

Oltre a Wolfsberg-Tottenham, sono altre 4 le partite dei sedicesimi di Europa League che si giocheranno in campo neutro a causa delle restrizioni anti-Covid dei governi di Germania e Portogallo, che non hanno concesso deroghe per il calcio. Spagna, Italia, Grecia e Ungheria si sono messe a disposizione della UEFA. Di seguito il programma:

Molde-Hoffenheim: il 18 febbraio a Vila-Real

Real Sociedad-Manchester United: il 18 febbraio a Torino

Benfica-Arsenal: il 18 febbraio a Roma

Arsenal-Benfica: match di ritorno del 25 febbraio a Pireo, in Grecia.