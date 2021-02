Europa League, l'andata dei sedicesimi tra Wolfsberg e Tottenham si giocherà a Budapest

La gara di andata dei sedicesimi di Europa League tra Wolfsberg e Tottenham si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. Lo ha annunciato la Uefa in una nota ufficiale, dove si chiarisce che la data della partita (18 febbraio) e l'orario di inizio (18.55) rimarranno invariati. La Uefa - si legge nel comunicato - "ringrazia Wolfsberger e Tottenham per la loro stretta collaborazione e il supporto nel trovare una soluzione al problema in questione, cosi' come la Federcalcio ungherese per l'assistenza e per aver accettato di ospitare la partita in questione".