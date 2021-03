Europei U21, l'ex Juve Dany Mota lancia il Portogallo contro l'Inghilterra. Francia ok di rigore

vedi letture

Si sono giocate oggi due gare valide per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21. Il Portogallo ha battuto per 2-0 i pari età dell’Inghilterra. In gol l’ex Juventus Dany Mota (ora al Monza) e Trincao su calcio di rigore. Con lo stesso risultato, la Francia ha battuto la Russia. Dal dischetto segnano Edouard e Ikone. Queste le classifiche dei gironi:

Gruppo C

Danimarca 6

Francia 3

Russia 3

Islanda 0

Gruppo D

Portogallo 6

Croazia 3

Svizzera 3

Inghilterra 0