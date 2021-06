Everton, Espirito Santo in pole per il dopo Ancelotti ma lo staff numeroso è un problema

Nuno Espirito Santo è il nome in pole per sostituire Ancelotti sulla panchina dell'Everton ma una particolare richiesta del tecnico potrebbe far saltare il banco. Il club infatti è spaventato dal numero dei componenti dello staff del portoghese, un dettaglio che potrebbe fare la differenza e far saltare l'accordo. A riportarlo è Football Insider.