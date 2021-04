Everton, Sigurdsson: "Soddisfatti della prestazione ma siamo delusi per non aver vinto"

Dopo il pareggio in casa contro il Tottenham, il centrocampista dell'Everton Gylfi Sigurdsson ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Sembra che abbiamo perso due punti rispetto alle avversarie. Siamo soddisfatti della prestazione ma delusi per non aver preso i tre punti. Il secondo gol? Il cross era ovviamente perfetto. Davanti avevo il difensore e quindi ho cercato di calciare di prima. Per fortuna ho avuto un buon impatto con il pallone che è finito in fondo alla rete. Errori difensivi? Quando si subiscono gol la maggior parte delle volte è colpa di errori, così è il calcio. Avevamo possibilità di vincere quindi dobbiamo guardare alle occasioni che non abbiamo colto".