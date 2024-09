Ufficiale Eypspor scatenato: dopo Dubois il club turco annuncia l'ex Valencia Ruben Vezo

Dalla Grecia alla Turchia, Ruben Vezo è pronto a vivere una nuova avventura in carriera. L'ex Valencia è un nuovo calciatore dell'Eyupspor. Ad annunciarlo è lo stesso club turco tramite il seguente comunicato ufficiale: "Benvenuto Ruben Vezo su ikas Eyupspor! Il nostro Eyüpspor ha raggiunto un accordo con l'Olympiacos per il trasferimento in prestito di di Ruben Vezo".

"Sono così felice di essere qui. Farò tutto il possibile per questo club e per i fan. Grazie a tutti per la calorosa accoglienza. Non vedo l'ora di scendere in campo. Insieme raggiungeremo i nostri obiettivi questa stagione", le prime parole del difensore portoghese classe 1994. "Gli auguriamo tante vittorie con la maglia gialla", chiude così il comunicato l'Eyupspor.