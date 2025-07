Ufficiale Famalicao, arriva Garcia. Acquistato dal Palmeiras, viene da un'annata in Portogallo

Il Famalicao guarda in Brasile, puntando su un giocatore che però ha già avuto un'esperienza in Portogallo. Si tratta di Gustavo Garcia, terzino di proprietà del Palmeiras ma reduce da un'annata in presto al CD Nacional. Un esterno difensivo cresciuto nelle giovanili del Verdao, arrivando fino alla prima squadra e ad attirare l'interesse del calcio europeo.

Di seguito il comunicato ufficiale, riguardo a questo movimento in entrata da poco definito: "Il Futebol SAD ha raggiunto un accordo con la Sociedade Esportiva Palmeiras per il trasferimento del calciatore Gustavo Garcia. Il 23enne terzino destro ha firmato un contratto di quattro stagioni. La scorsa stagione, Gustavo Garcia ha rappresentato il Clube Desportivo Nacional, dove ha avuto l'opportunità di vivere la sua prima esperienza calcistica europea e di mettere in mostra le sue abilità nella I Liga portoghese.

Una volta in Brasile, il terzino ha avuto una carriera invidiabile con il Palmeiras. Gustavo Garcia è diventato due volte campione brasiliano e ha vinto la Copa Libertadores, partecipando attivamente anche alle imprese delle giovanili del club di San Paolo. Oltre ai successi nel club, il difensore ha ottenuto successi anche con la nazionale brasiliana, vantando nel suo curriculum il titolo di campione del mondo under 17".