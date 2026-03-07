FA Cup, Arteta geniale: Eze entra e segna subito, 2-1 al Mansfield. Arsenal ai quarti di finale

Il Mansfield ha dovuto fornire una prestazione di altissimo livello, ma l'Arsenal ha avuto semplicemente quel tocco di qualità in più per decidere l'incrocio agli ottavi di FA Cup: Mikel Arteta ha cercato rinforzi in panchina e la scelta ha dato i suoi frutti.

Eberechi Eze, subentrato, ha scagliato un tiro potente in rete a ridosso dell'area di rigore e ha trovato il 2-1 decisivo ai fini del passaggio al turno successivo. Tutto in meno di cinque minuti dal suo ingresso. Eliminata dunque la squadra di Serie C inglese, l'Arsenal rimedia nel secondo tempo dopo essere stato rimontato da Evans al 50'.

Il risultato finale

Mansfield - Arsenal 1-2

41' Madueke (A), 50' Evans (M), 66' Eze (A)

Formazioni ufficiali

Mansfield: Roberts; Abbott, Akins, Blake-Tracy, Knoyle, McLaughlin, Oates, Oshilaja, Reed, Roberts, Russell.

A disposizione: H.Lewis, Hewitt, Bowery, A.Lewis, Hendry, Moriah-Welsh, Irow, Evans, Adeboyejo.

Allenatore: Clough.

Arsenal (3-4-2-1): Kepa; Salmon, Mosquera, Calafiori; Havertz, Norgaard, Dowman, Trossard; Madueke, Martinelli; Gabriel Jesus.

A disposizione: Setford, Hincapie, Saka, Eze, Timber, Gyokeres, Dixon, Harriman-Annous, Ibrahim.

Allenatore: Arteta.

FA Cup, programma ottavi di finale

Venerdì 6 marzo

Wolves - Liverpool 1-3

Sabato 7 marzo

Mansfield - Arsenal 1-2

Wrexham - Chelsea

Newcastle - Manchester City

Domenica 8 marzo

Fulham - Southampton

Port Vale - Sunderland

Leeds - Norwich

Lunedì 9 marzo

West Ham - Brentford

*qualificate al turno successivo