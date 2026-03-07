FA Cup, Arteta geniale: Eze entra e segna subito, 2-1 al Mansfield. Arsenal ai quarti di finale
Il Mansfield ha dovuto fornire una prestazione di altissimo livello, ma l'Arsenal ha avuto semplicemente quel tocco di qualità in più per decidere l'incrocio agli ottavi di FA Cup: Mikel Arteta ha cercato rinforzi in panchina e la scelta ha dato i suoi frutti.
Eberechi Eze, subentrato, ha scagliato un tiro potente in rete a ridosso dell'area di rigore e ha trovato il 2-1 decisivo ai fini del passaggio al turno successivo. Tutto in meno di cinque minuti dal suo ingresso. Eliminata dunque la squadra di Serie C inglese, l'Arsenal rimedia nel secondo tempo dopo essere stato rimontato da Evans al 50'.
Il risultato finale
Mansfield - Arsenal 1-2
41' Madueke (A), 50' Evans (M), 66' Eze (A)
Formazioni ufficiali
Mansfield: Roberts; Abbott, Akins, Blake-Tracy, Knoyle, McLaughlin, Oates, Oshilaja, Reed, Roberts, Russell.
A disposizione: H.Lewis, Hewitt, Bowery, A.Lewis, Hendry, Moriah-Welsh, Irow, Evans, Adeboyejo.
Allenatore: Clough.
Arsenal (3-4-2-1): Kepa; Salmon, Mosquera, Calafiori; Havertz, Norgaard, Dowman, Trossard; Madueke, Martinelli; Gabriel Jesus.
A disposizione: Setford, Hincapie, Saka, Eze, Timber, Gyokeres, Dixon, Harriman-Annous, Ibrahim.
Allenatore: Arteta.
FA Cup, programma ottavi di finale
Venerdì 6 marzo
Wolves - Liverpool 1-3
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal 1-2
Wrexham - Chelsea
Newcastle - Manchester City
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton
Port Vale - Sunderland
Leeds - Norwich
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford
*qualificate al turno successivo