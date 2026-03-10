Brentford sorpresa della Premier, il presidente rimpiange 4 giocatori non acquistati in passato

Il Brentford è da anni una delle realtà più virtuose della Premier League. Settimo in classifica, il club londinese gioca un calcio brillante e potrebbe ambire a un posto in Europa League a fine stagione. Nonostante i numeri, ci sono dei rimpianti:

Matthew Benham, il proprietario, è intervenuto ieri alla conferenza MIT Sloan Sports Analytics a Boston e ha parlato di alcuni obiettivi di mercato sfumati negli ultimi anni, in particolare quattro giocatori che sono stati poi venduti a cifre importanti e che oggi giocano in top club: "Ci saranno sempre acquisti che ci rammarichiamo di non aver fatto. Avremmo potuto prendere Eze per circa 4 milioni di sterline nel 2019, e Marmoush gratis circa tre anni fa".

Il proprietario ha poi ricordato l’estate della promozione in Premier League: "Due giocatori erano stati individuati in modo straordinario. Uno era Mudryk: avremmo potuto prenderlo per circa 20 milioni di euro, ma alla fine è stato ceduto per circa 80 milioni, anche se ora sta scontando una sospensione per doping. Poi c’era Michael Olise: il suo profilo era eccezionale, ma i costi degli agenti in Premier League erano esorbitanti e non eravamo abituati. Alla fine abbiamo rinunciato, anche se una parte di noi pensava che sarebbe convenuto lo stesso. Ci saranno sempre delle occasioni mancate".