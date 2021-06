Fase di stallo per il rinnovo di Moriba: City, United e Chelsea pronte all'offerta

vedi letture

Fase di stallo per il rinnovo di Ilaix Moriba a Barcellona. Il talento classe 2003, che in questa stagione ha trovato con continuità presenze in Liga, ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è al lavoro per prolungarlo. Al momento, però, la distanza tra offerta e richiesta è piuttosto ampia, tanto che un possibile addio del giovanissimo già in estate non è da escludere. Come riporta il Daily Mail, tre big inglesi, il Chelsea e le due squadre di Manchester sarebbero disposti a presentare un'offerta per il giovane, che ha una clausola rescissoria di cento milioni di euro.