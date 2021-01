Fernandes ai margini del Tottenham. Il Benfica vuole interrompere il prestito con 6 mesi d'anticipo

Il Benfica vuole riportare Gedson Fernandes in Portogallo, interrompendo così con sei mesi d'anticipo l'accordo stipulato un anno fa con il Tottenham. Il giovane talento arrivò a Londra lo scorso gennaio con la formula del prestito per 18 mesi e un'opzione di acquisto. Il centrocampista, però, non è ancora mai stato utilizzato da José Mourinho in Premier League (una volta in Coppa di Lega) e ha accumulato solo 13 presenze con la maglia degli Spurs. Per questo motivo, sembra scontato il suo ritorno a casa.