Ufficiale Feyenoord, Bullaude va ancora in prestito: l'italo-argentino firma con il Fortuna Sittard

Ancora movimenti di mercato in Olanda. Il Feyenoord ha chiuso una cessione, divenuta ufficiale negli ultimi minuti: Ezequiel Bullaude, trequartista argentino ma con passaporto italiano, si trasferisce in prestito al Fortuna Sittard fino al termine di questa stagione. Il giocatore classe 2000 è già volato via per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto.

Già nell'ultima stagione Bullaude non ha vestito la maglia del Feyenoord, ma quella del Boca Juniors, sempre in prestito. Ora una nuova cessione a titolo temporaneo. Di seguito il comunicato del Fortuna Sittard: "Fortuna ha raggiunto un accordo con il Feyenoord per il trasferimento di Ezequiel Bullaude. Il 23enne argentino arriva in prestito dal Feyenoord, a condizione che le pratiche siano completate".