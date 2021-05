Feyenoord, Pratto operato dopo il brutto infortunio: l'ex Genoa starà fuori almeno 6 mesi

Brutte notizie per Lucas Pratto. L'attaccante del Feyenoord, una breve e infruttuosa esperienza al Genoa, è stato operato a seguito della frattura del perone e della caviglia destra nel corso del Klassiker contro l'Ajax. La sua situazione si è rivelata più complicata del previsto, considerando che anche i legamenti sono compromessi. L'intervento, effettuato a Rotterdam, è riuscito e i tempi di recupero sono stimati in 6-7 mesi. La riabilitazione proseguirà in Argentina, considerando che il Feyenoord non eserciterà il riscatto del giocatore, che è di proprietà del River Plate. Si chiude pertanto la sua esperienza nei Paesi Bassi con 8 presenze e zero reti.