"Figlio di una ragazza negra". Per Avelar, ex Toro e Cagliari, arriva la rescissione del contratto

Il Corinthians ha deciso di rescindere il contratto di Danilo Avelar. Alla base di questa decisione, una espressione dell'ex difensore di Cagliari e Torino che nel corso di un gaming online si è rivolto a un altro giocatore chiamandolo: "Figlio di una ragazza negra".

Avelar in un comunicato ha ammesso di aver fatto questo commento dopo esser stato offeso in quanto brasiliano. Si è scusato, ma ciò non è bastato per il Corinthians, che con un comunicato ha annunciato la rescissione del contratto: "Lo Sport Club Corinthians Paulista informa che è in contatto con l'atleta Danilo Avelar e i suoi rappresentanti per discutere e formalizzare le misure appropriate per porre fine al rapporto. Il Corinthians ribadisce di ripudiare qualsiasi manifestazione di connotazione razzista, coerente con la sua storia di difesa dell'uguaglianza e della democrazia".